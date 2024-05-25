أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" نقلا عن إعلام فلسطيني، اليوم السبت، بأن الاحتلال يدمر أبنية سكنية بكاملها ببعض أحياء رفح الفلسطينية ولا سيما في أحياء الشوكة والجنينة.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 232 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" وسط قصف عنيف ومتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية المُلزم بوقف العمليات العسكرية في رفح، بل إن حكومة الاحتلال أبدت استهزاءها بتكثيف ضرباتها وارتكاب مجازر دامية بعد دقائق معدودة من إصدار القرار.

وشنّ الاحتلال، صباح اليوم، أحزمةً نارية على مناطق وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

في خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس. في المحافظة الوسطى، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون، في قصف الاحتلال شقةً سكنية لعائلة "جودة" في برج النوري شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.