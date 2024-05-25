اليوم.. طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والعظمى 33 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت ، وذلك بعد انكسار الموجة شديدة الحرارة علي البلاد امس الجمعة وتستمر الي اليوم السبت ويكون هناك انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة .

حالة الطقس اليوم السبت

واوضحت هيئة الارصاد الجوية، انه يسود اليوم السبت طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس معتدل علي السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوب البلاد.

نشاط رياح

كما يشهد السبت نشاط رياح علي اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمي والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمي والصغري 27 درجة.