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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. وزير التعليم العالي يزور جامعة كفر الشيخ

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي
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قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيقوم بزيارة لجامعة كفر الشيخ اليوم السبت، لوضع حجر الأساس لعدد من الكليات والمشروعات بالجامعة.

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن الوزير سيقوم اليوم السبت قبل انعقاد جلسة المجلس الأعلى للجامعات ،بتفقد المدينة الطبية، ووضع حجر الأساس للمبني الجديد لكلية العلاج الطبيعي، والمبني الجديد لكلية الألسن، وأيضا وضع حجر الأساس لجامعة كفرالشيخ التكنولوجية، وجامعة كفرالشيخ الأهلية، وذلك قبل انعقاد جلسة المجلس.

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة كفرالشيخ جامعة كفرالشيخ كلية العلاج الطبيعى كلية الألسن