تعليم البحيرة: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة البحيرة بالتزامن مع جميع محافظات الجمهورية، وسط حالة من الهدوء داخل اللجان المخصصة لأداء الطلاب للإمتحانات بإتمام شهادة التعليم الفني بنظام 3-5 سنوات.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، خلال رئاسته لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على وصول أوراق الأسئلة والإجابة وانتظام فتح جميع اللجان في مواعيدها المقررة، مشيرا أن الأيام الماضية شهدت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات ومدارس التعليم الفني لاستقبال الامتحانات النظرية للدور الأول لطلاب الدبلومات الفنية عن العام الدراسي الحالي 2023/2024، والتي تنطلق على مستوى الجمهورية اعتبارا صباح اليوم السبت 25 مايو 2024 بجميع نوعيات التعليم الفني.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، في بيان له ، إنه تم استقبال رؤساء اللجان وتسليمهم كافة الأوراق الخاصة بهم، وكذا تم استقبال المراقبين والملاحظين وتسكينهم في الاستراحات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى، وعددها 43 استراحة بنطاق الإدارات التعلمية لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين القادمين من المحافظات الاخرى وتزويدها بكافة المقومات والأجهزة والأثاث اللازم وكافة سبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المعلم.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة يبلغ 62645 طالب وطالبة بكافة النوعيات الفنية منهم (43187 صناعي – 5130 زراعي – 14118 تجاري – 210 فندقي) سيقومون بأداء الامتحانات أمام 173 لجنة بنطاق 16 إدارة تعليمية، منهم (118 لجنة خاصة بالتعليم الصناعي- 14 لجنة تعليم زراعي- 40 لجنة تجاري- ولجنة واحدة فندقي) وكذا تجهيز الاستراحات ومراكز التوزيع، لتكون جميعها مستعدة لاستقبال ابنائنا الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالعمل على التيسير على الطلاب، والملاحظين وتوفير كافة سبل الراحة لتمكين الطلاب من أدائهم للامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام بتطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة لسير الامتحانات.

تشكيل لجنة لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

وأشار الديب، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات بصفة مستمرة وبشكل لحظي، وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتواصل ومتابعة مسار الامتحانات وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات وتعكر صفو اجوائها اولا بأول.

وأكد وكيل الوزارة ، إنه تم تجهيز خطوط سير توزيع اسئلة الامتحانات بمركز توزيع اسئلة الامتحانات النظرية وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها، كما تم التنسيق مع الشرطة وكل من الصحة - التموين - الإسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - الأمن - الحماية المدنية كل في مجاله للمعاونة في مجال الامتحانات.

وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول والتصدي بكل حزم لكافة صور واشكال الغش داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أي طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم والعمل على توفير كافة الأجواء الأمنه لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.