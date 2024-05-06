بوتين يحقق أمنية طفلة روسية ويهديها "كلب صغير"

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقق أمنية طفلة صغيرة تدعى "ماشا"، وأرسل لها "كلب صغير" هدية شخصية منه، مشيرًا إلى أن الطفلة ماشا تبلغ من العمر تسع سنوات، وهي من سكان مدينة ماكييفكا، حيث كانت تحرص على الذهاب للقاء الطيارين الروس حاملة العلم الروسي كنوع من الدعم للجيش الروسي.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الإخبارية الروسية عن بوشيلين " بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام النائب الأول لإدارة الرئيس الروسي سيرجي كيرينكو، بإهداء الطفلة ماشا كلب صغيرا كانت تريده كهدية من الرئيس بوتين"، مشيرا إلى أن والد ماشا رجل عسكري ظل خلال مسيرته يدافع عن منطقة دونباس منذ عام 2015، ووالدتها ربة منزل.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الكرملين سيحاول إيجاد فرصة لتحقيق حلمها ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.