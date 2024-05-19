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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

شافها في مقطع فيديو.. سائق «توك توك» يتهم زوجته بالزنا في كرداسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اتهم سائق "توك توك" زوجته بارتكاب جريمة الزنا ومعاشرتها عاطل؛ وذلك عقب مشاهدته مقطع فيديو مصور لزوجته رفقة المتهم في شقة سكنية بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من سائق توك توك يتهم فيه زوجته بجريمة الزنا ومعاشرة عاطل معلوم لديه.

وأضاف المُبلّغ بأنه شاهد مقطع فيديو مصور لزوجته رفقة المتهم عقب انتشار المقطع، وجرى التحفظ على الزوجة وجاري ضبط المتهم الهارب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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