روسيا: زيارة بوتين الأخيرة للصين أرست الأسس لسنوات عديدة قادمة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الزيارة التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا إلى الصين "أرست الأسس لسنوات عديدة قادمة".

ووصفت زاخاروفا الزيارة، في تصريحات صحفية لها أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية أمس السبت، بأن "من شأنها أن تحدد مستقبل العالم"، حسب تعبيرها، مضيفة أن "هذه خطوات بالغة الأهمية ستحدد ليس مستقبل منطقتنا فحسب، بل الكوكب بأكمله أيضًا".

وقالت زاخاروفا أيضًا إن أغلبية الدول تنظر إلى العلاقات بين روسيا والصين كبديل.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد صرّح في وقت سابق من اليوم السبت بأن زيارة بوتين للصين أكدت مجددًا أن "علاقات الشراكة الشاملة بين البلدين تتجاوز في حدودها التحالفات التقليدية في الحقبة الماضية وتستمر في لعب دور رئيسي في الحفاظ على الأمن الدولي والتنمية العالمية المتوازنة".

وكان بوتين قد وصل الصين الخميس الماضي في زيارة استغرقت يومين التقى خلالها مع نظيره شي جين بينج، وذلك في ظل استمرار الحرب مع أوكرانيا منذ فبراير 2022.