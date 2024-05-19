دييجو إلياس يُتوج ببطولة العالم للإسكواش ويدخل التاريخ

تُوج البيروفي دييجو إلياس المصنف الرابع عالميًا، ببطولة العالم للإسكواش 2024، بعد الفوز على التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب الأهلي، بنتيجة 3-0، ويحقق إنجازًا تاريخيًا.

واستضافت مصر بطولة العالم للإسكواش 2024، فى نادى بالم هيلز بأكتوبر، واحتضن المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من دور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت منذ 9 مايو الجاري وحتى اليوم الأحد الموافق 18 من مايو، والتي بلغت مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

11-6، 11-5، 12-10.

بهذا التتويج حقق دييجو إلياس إنجاز تاريخي، وأصبح أول لاعب من أمريكا الجنوبية يتوج بلقب بطولة العالم للإسكواش بعد فوزه على النجم المصرى مصطفى عسل فى نهائي البطولة.

كما أصبح دييجو إلياس بعد تحقيقه الإنجاز الكبير وتتويجه باللقب أول بطل للعالم من أمريكا الجنوبية.

وهو أول بطل للعالم غير مصرى منذ بطولة 2015 عندما توج الفرنسى جريج جوتييه باللقب.

وأصبح رابع لاعب فى التاريخ ينجح فى الفوز بلقب بطولة العالم للناشئين، وكذلك بطولة العالم للكبار.

وأقيمت بطولة العالم للإسكواش 2024، بمشاركة 128 لاعب ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر بـ 50 مليون جنيه مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.