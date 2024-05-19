بسبب الاكتئاب.. فتاة عشرينية تنهي حياتها قفزًا من أعلى سطح عقار بحدائق أكتوبر

أنهت فتاة عشرينية حياتها بالقفزًا من أعلى سطح عقار بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

البداية كانت بتلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط فتاة من علو بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة فتاة في عقدها الثاني وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة تعاني من حالة اكتئاب، وقامت بالتخلص من حياتها قفزا من أعلى سطح العقار محل سكنها؛ مما تسبب في مصرعها.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.