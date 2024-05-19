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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا| رامي ربيعة: هدفنا حسم اللقب في استاد القاهرة والاحتفال مع جماهير الأهلي

رامي ربيعه لاعب الأهلي
رامي ربيعه لاعب الأهلي
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قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيبذل أقصى جهده ‏خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي المقرر لها مساء السبت المقبل ‏على استاد القاهرة.‏

وتعادل الأهلي سلبيًا مع الترجي التونسي، مساء السبت، على استاد رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وأكد "ربيعة" في تصريحات صحفية، أن الأهلي طوى صفحة مباراة الذهاب في تونس، ويسعى إلى حسم لقب دوري ‏الأبطال من القاهرة والاحتفال مع جماهير النادي التي سوف تحتشد في مدرجات استاد ‏القاهرة لدعم الفريق.‏

وأوضح مدافع الفريق، أن الأهلي والترجي كان بينهما احترام مشترك في جولة الذهاب، وأن ‏كلا الفريقين يعلم نقاط القوة والضعف في الفريق الآخر، متمنيًا أن يكون التوفيق حليف ‏الأهلي في مباراة العودة.‏

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد على أن هناك دوافع كبيرة للاعبي الأهلي للفوز بلقب ‏دوري الأبطال هذا الموسم، وأن الفريق سيقاتل في القاهرة لإسعاد جماهيره والاحتفال معهم ‏باللقب الـ12 في تاريخ النادي.‏

الأهلي والترجي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا رامي ربيعة