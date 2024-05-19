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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الأهلي يحطم رقم الترجي القياسي

الأهلي والترجي التونسي
الأهلي والترجي التونسي
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حطم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقم نادي الترجي التونسي القياسي في دوري أبطال أفريقيا، بعدما فرض عليه التعادل السلبي، مساء السبت، على ملعب حمادي العقربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في الحفاظ على سلسلة اللا هزيمة في دوري أبطال أفريقيا للمباراة رقم 21 على التوالي، ليصبح أكثر فريق يتجنب الهزيمة في تاريخ البطولة القارية.

وكان الترجي التونسي يحمل الرقم القياسي في سلسلة اللا هزيمة برصيد 20 مباراة متتالية لم يعرف خلالها طعم الخسارة.

وحطم الأهلي، الرقم القياسي للترجي في عقر داره، وأمام أنظار جماهير الفريق التونسي ليصل المارد الأحمر إلى المباراة رقم 21 بدون خسارة في دوري أبطال أفريقيا.

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