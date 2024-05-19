رقصة على ضفاف النيل تنتهي بجثة طالب في المياه بالجيزة

سقط طالب في عقده الثاني في مياه النيل ليلقي مصرعه غرقا خلال رقصه احتفالا بعيد ميلاد أحد أصدقائه بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في مياه النيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء رقص طالب 18 سنة، خلال حفل عيد ميلاد أحد أصدقائه اختل توازنه وسقط في مياه النيل جرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة.