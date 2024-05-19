جريمة في شارع ربيع الجيزي.. شاب بين الحياة والموت ومتهمين هاربين.. ما القصة؟

واقعة مأساوي شهدتها منطقة شارع ربيع الجيزي بدائرة قسم شرطة الجيزة، عندما أقدم شخصان برفقتهما آخرين على سحل شاب وطعنه بسلاح أبيض وسط الشارع بسبب خلافات سابقة.

البداية بتلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى أم المصرين تفيد باستقبال "هشام ع م" مصاب بطعنة نافذة بسلاح أبيض مطواة وحالته العامة سيئة وجرى نقله إلي مستشفي القصر العيني وادعاء تعدي آخرين بشارع ربيع الجيزي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "محمد ش م" وشهرته "كمونه"، "علاء م" وشهرته "علاء بلحه" وآخرين.

ويجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة ضبط الجناة الهاربين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.