يرصد أحداث يناير 2011| ندوة ثقافية لمناقشة كتاب «شاهد من أهلها» الجمعة المقبلة

تنظم مكتبات إنسان الجمعة 24 مايو الجاري، ندوة ثقافية وأمسية موسيقية كبرى؛ لمناقشة كتاب مهم بعنوان "شاهد من أهلها..سيرة من الضفة الأخرى" للكاتب العميد خالد سلامة.

ويحاوره دكتور شوكت المصري أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون والمدير التنفيذي السابق لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

نظر كتير منا إلى الأحداثَ من جهةٍ أو ضفة واحدة، لكن كاتبنا هنا في هذه السيرة والمسيرة يكشفُ لنا تفاصيلَ نفس الأحداثِ ولكن من الضفّةِ المقابلة.

يتم مناقشة فترة مهمة في تاريخ مصر المعاصر، منها أحداث ٢٥ يناير وحتى ما بعد ٣٠ يونيو، ولكن بوجهة نظر وعلى لسان ضابط شرطة عاصر الأحداث بنفسه وكان شاهد عليها، وهناك أسرار لأول مرة تذاع ومواقف ومشاهد لم يراها إلا من عاصرها.

"شاهدٌ من أهلها".. هذا العمل الأدبي الفريد يقدِّمُ فيه العميد "خالد سلامة" رؤيتَهُ أو بتعبيرٍ أدقّ شهادَتَهُ على وقائع رأيناها جميعًا، حيث الأحداث التي وقعت في مصر منذ 25 يناير ٢٠١١ وحتى 30 يونيو ٢٠١٣.

العميد والكاتب خالد سلامة ضابط شرطة مصري عاصر الأحداث عن قرب التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة الصعبة في التاريخ المصري المعاصر والتي تضمنت مواجهة الشعب المصري العظيم لجماعة الإخوان الإرهابية وسيرة العديد من ضباط الشرطة الأبطال الشهداء

كتاب "شاهد من أهلها" للكاتب العميد خالد سلامة إصدار مركز إنسان للنشر والتوزيع وشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024