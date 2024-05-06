7 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "قشطة" بمدينة رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين وعددًا من الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة "قشطة" بحي السلام في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي في قصفه المكثف على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فاستشهد 4 مواطنين بينهم رضيع جراء قصف من طائرات الاحتلال على منزلًا في شارع جورج شرق مدينة رفح الفلسطينية.

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الاستهداف المستمر للفلسطينيين في قطاع غزة بجميع أنواع آلات الحرب، فارتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34683 شهيدًا، بينما تزايد عدد المصابين إلى 78018 مصابًا.