نادر قمر حكما لمباراة بيراميدز وفيوتشر بالدوري

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة فيوتشر وبيراميدز المقرر اقامتها مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة دوري النيل الي الحكم نادر قمر الدولة .

يتكون طاقم الحكام من:

حكم ساحة: نادر قمر

حكم مساعد1: خالد السيد

حكم مساعد2: احمد لطفي

حكم رابع:السيد منير

حكم Var:هشام القاضي

حكم Var مساعد: محمد يوسف

ومن المقرر ان تنطلق صافرة البداية للمباراة التي تجمع فيوتشر وبيراميدز في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين.