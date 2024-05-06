قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة فيوتشر وبيراميدز المقرر اقامتها مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة دوري النيل الي الحكم نادر قمر الدولة .
يتكون طاقم الحكام من:
حكم ساحة: نادر قمر
حكم مساعد1: خالد السيد
حكم مساعد2: احمد لطفي
حكم رابع:السيد منير
حكم Var:هشام القاضي
حكم Var مساعد: محمد يوسف
ومن المقرر ان تنطلق صافرة البداية للمباراة التي تجمع فيوتشر وبيراميدز في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين.
البوابة سبورت
نادر قمر حكما لمباراة بيراميدز وفيوتشر بالدوري
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قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة فيوتشر وبيراميدز المقرر اقامتها مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة دوري النيل الي الحكم نادر قمر الدولة .
قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة فيوتشر وبيراميدز المقرر اقامتها مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة دوري النيل الي الحكم نادر قمر الدولة .