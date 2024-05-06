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الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نادر قمر حكما لمباراة بيراميدز وفيوتشر بالدوري

نادر قمر
نادر قمر
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قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة فيوتشر وبيراميدز المقرر اقامتها مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة دوري النيل الي الحكم نادر قمر الدولة . 
يتكون طاقم الحكام من: 
حكم ساحة: نادر قمر 
حكم مساعد1: خالد السيد
حكم مساعد2: احمد لطفي
حكم رابع:السيد منير 
حكم Var:هشام القاضي
حكم Var مساعد: محمد يوسف
ومن المقرر ان تنطلق صافرة البداية للمباراة التي تجمع فيوتشر وبيراميدز في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين.

الحكم نادر قمر الدولة مباراة فيوتشر وبيراميدز