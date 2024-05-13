وزيرة خارجية سلوفينيا: غلق معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية يهدد حياة الفلسطينيين

تحدثت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، عن الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية والجانب الفلسطيني من معبر رفح، موضحةً: "نرى مخازن المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية والمواد الغذائية والأدوية وجميع أدوات تنقية وتحلية المياه والألواح الشمسية والركام وكل ما لا يصل إلى المحتاجين بسبب الاستخدام المزدوج أو تكثيف الإجراءات أو حق النقل تتعلق بالوجود على قيد الحياة".

وأضافت "فايون"، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص غبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الأمور تهدد حياة الناس على الجانب الآخر، لذلك، ثمّة حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية".

وتابعت: "قدمنا الكثير من المساعدات الإنسانية وفقا لقدراتنا، كما دعمنا عمل أونروا من خلال الدعم المالي والكثير من الإجراءات الأخرى مع برنامج الغذاء العالمي ومع الهلال الأحمر وهناك الكثير من الأدوات التي يمكن استخدامها لدعم العمليات الإنسانية، ولكن المشكلة الأساسية أن المساعدات لا تصل إلى المحتاجين".

