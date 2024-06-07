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الجمعة 07 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. عرض الفيلم الأمريكي planes firs & rescue بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

البوستر الدعائى للفيلم
البوستر الدعائى للفيلم الأمريكي
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يعرض مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، الفيلم الأمريكي المدبلج باللغة العربية "planes firs & rescue"، في الثانية عشرة ظهر غد السبت، 8 يونيه الجاري، بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن عروض "نادي سينما الأطفال" المجانية.

يصنف الفيلم الأمريكي "planes firs & rescue"، ضمن أفلام الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، أنتج عام 2014، تدور أحداث الفيلم حول السائق "داستي كروفبير"، بعدما حدث له من تدمير لمحركه يكتشف أنه من المحتمل عدم عودته للسباق مرة أخرى، فيقرر أن يصبح من مقاومي الحرائق في كل مكان، حيث تعلم على يد الأسطوري "بلاد رانجر"، والتحق بفريقه لمقاومة الحرائق والإنقاذ مع "ليل" التي تأخذ قلبه، وعندما تتعرض "بيستون بيك" لحريق هائل يواجه "داستي" أصعب مهمة له حتى الآن.

الفيلم الأمريكي "planes firs & rescue" من بطولة الفنانين: إد هاريس، جولي بوين، كورتيس أرمسترونج، جون مايكل هيغينز، إيريك إسترادا، داين كوك، جيري ستيلير، ستسيسي كيتش، رينيه أوبرجونوا، ستيف شيريبا، ريجينا كينج، ومن إخراج Roberts Gannaway

مركز الحرية للإبداع توفيق الحكيم planes firs rescue الرسوم المتحركة إد هاريس