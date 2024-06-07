أبو مازن يتسلم دعوة السيسى لحضور مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، ومن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لحضور فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، لسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور، وسفير جمهورية مصر العربية إيهاب سليمان، بحسب ما نقلته وكالة وفا الرسمية.

ورحب الرئيس الفلسطيني بالدعوة الكريمة التي تلقاها فعاليات المؤتمر الدولي الهام حول سبل الاستجابة الإنسانية الطارئة لشعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض لجريمة إبادة إنسانية وتجويع من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلى.

وحمل الرئيس الفلسطيني، سفيري الأردن ومصر تحياته للملك عبدالله الثاني والرئيس السيسي، وتقديره الكبير للدور الهام والكبير الذي تلعبه الأردن ومصر لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدا أهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير.