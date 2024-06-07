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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

نقص هذا الفيتامين يتسبب في الإرهاق ومشاكل في الأعصاب

أرشيفية
أرشيفية
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فيتامين ب 12 هو أحد الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح. يلعب هذا الفيتامين دوراً حيوياً في تكوين الدم، وصحة الأعصاب، وإنتاج الحمض النووي. نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة.

أعراض نقص فيتامين ب 12

الإرهاق والتعب الشديد: يُعتبر التعب أحد أكثر الأعراض شيوعاً لنقص فيتامين ب 12. يشعر الأفراد بنقص الطاقة والتعب حتى بعد فترات راحة كافية.

فقر الدم: يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى نوع من فقر الدم يُسمى فقر الدم الضخم الأرومات، حيث تكون خلايا الدم الحمراء كبيرة وغير ناضجة.

مشاكل الأعصاب: قد يتسبب نقص فيتامين ب 12 في تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى الشعور بوخز أو تنميل في اليدين والقدمين، وصعوبة في المشي.

مشاكل معرفية: قد يعاني الأشخاص من صعوبة في التركيز، وفقدان الذاكرة، وتقلبات في المزاج.

ضعف العضلات: يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى ضعف في العضلات وصعوبة في الحركة.

مشاكل في الجهاز الهضمي: قد يشعر الأفراد بالغثيان، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن.

كيفية الحصول على فيتامين ب 12 من الطعام

لحسن الحظ، يمكن الحصول على فيتامين ب 12 من خلال تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة. تشمل المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين ب 12 ما يلي:

اللحوم والأسماك والدواجن: تُعتبر اللحوم الحمراء، والدجاج، والأسماك مثل السلمون والتونة من أفضل مصادر فيتامين ب 12.

البيض ومنتجات الألبان: يحتوي البيض، والحليب، والجبن على كميات جيدة من فيتامين ب 12.

الأطعمة المدعمة: يمكن للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً الحصول على فيتامين ب 12 من الأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار المدعمة، وحليب النبات المدعم.

المكملات الغذائية: في بعض الحالات، قد يكون من الضروري تناول مكملات فيتامين ب 12، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في امتصاص الفيتامين أو يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً صارماً.

نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة، لكن يمكن الوقاية منه أو علاجه من خلال تناول نظام غذائي متوازن وغني بالمصادر الحيوانية لفيتامين ب 12، أو من خلال الأطعمة المدعمة والمكملات الغذائية عند الضرورة. من المهم مراقبة الأعراض واستشارة الطبيب في حال الاشتباه بنقص فيتامين ب 12 لضمان الحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

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