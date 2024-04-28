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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الصحة في غزة تعلن استشهاد 34454 فلسطينيا منذ ٧ أكتوبر

غزة
غزة
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أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد 34454 فلسطينيا وإصابة 77575 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر.

من ناحية أخرى، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إلىضرورة إيجاد حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية في دولةفلسطينية مستقلة.
 وقال أبو مازن من السعودية: "إسرائيل تعتدي على سكان غزة بحجة الانتقام من حماس لكنها تنتقم من الفلسطينيين ودمرت ما لا يقل عن 75% من قطاع غزة، ونحذر من اجتياح مدينة رفح وتهجير الفلسطينيين".
 وتابع أبو مازن: "أخشى أن تتجه إسرائيل بعد الانتهاء من حربها في غزة إلى الضفة الغربية لترحيل سكانها إلى الأردن".

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