استقالة ضابط استخبارات أمريكي احتجاجا على دعم بلاده لإسرائيل

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ضابطًا في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية قدّم استقالته من منصبه احتجاجًا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل خلال الصراع الحالي في قطاع غزة، مع تصاعد المعارضة للحرب داخل إدارة الرئيس بايدن وفي جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الرائد في الجيش هاريسون مان، الذي يعمل كمحلل لشؤون الشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات الدفاعية DIA، أعلن استقالته عبر منصة LinkedIn يوم الاثنين، حيث أشار إلى أن سبب استقالته يعود إلى تمويل الإدارة الأمريكية للحرب في غزة.

تُظهر هذه الخطوة استياءً متزايدًا داخل البنية التحتية العسكرية الأمريكية من دعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتبرز الأصوات التي تنادي بإنهاء هذا الدعم في ظل تزايد حصيلة الضحايا الفلسطينيين والدمار الهائل الذي تشهده المنطقة.