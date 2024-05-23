الهلال يصعق الطائي بثلاثية في الدوري السعودي

صعق فريق الهلال، مساء اليوم الخميس، نظيره الطائي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادي الشباب، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ونجح الهلال في حصد لقب الدوري السعودي هذا الموسم، وقبل انتهاء المسابقة بثلاث جولات، ليتوج باللقب الـ19 في تاريخه.

أهداف مباراة الهلال ضد الطائي

قص سالم الدوسري قائد الهلال، شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله ميشايل ديلجادو الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بثنائية دون رد.

في الشوط الثاني، سجل البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا ثالث الأهداف في الدقيقة 60، وبعد مرور 4 دقائق أحرز أندريه كورديا هدف الطائي الوحيد في المباراة.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده من النقاط إلى 93 نقطة، على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الطائي عند 31 نقطة في المركز السادس عشر أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.