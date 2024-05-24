5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف شقة سكنية وسط حي الدرج بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بسقوط 5 شهداء فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة "الأيوبي" في شارع المعامل وسط حي الدرج بمدينة غزة.

ومنذ قليل، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من كارثة صحية إذا خرج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة بسبب عدم توريد الوقود.

أفاد شهود عيان في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، أن أعداد كبيرة من الطيران الحربي الإسرائيلي تحلق في أجواء المحافظة.

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أنه تمكن من انتشال عدد من الشهداء الفلسطينيين حتى اللحظة جراء استهداف شقة سكنية تعود لعائلة الأيوبي بمنطقة الشعبية وسط مدينة غزة.