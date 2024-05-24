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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف شقة سكنية وسط حي الدرج بمدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بسقوط 5 شهداء فلسطينيين وإصابة آخرين جراء  قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة "الأيوبي" في شارع المعامل وسط حي الدرج بمدينة غزة.

ومنذ قليل، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من كارثة صحية إذا خرج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة بسبب عدم توريد الوقود.

أفاد شهود عيان في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، أن أعداد كبيرة من الطيران الحربي الإسرائيلي تحلق في أجواء المحافظة.

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أنه تمكن من انتشال عدد من الشهداء الفلسطينيين حتى اللحظة جراء استهداف شقة سكنية تعود لعائلة الأيوبي بمنطقة الشعبية وسط مدينة غزة.

5 شهداء استهداف شقة سكنية الشهداء الفلسطينيين الطيران الحربي الإسرائيلي جنوب قطاع غزة حي الدرج