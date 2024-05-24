منتخب مصر يخسر من المغرب في ربع نهائي بطولة إفريقيا للساق الواحدة

خسر منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة من المنتخب المغربي بنتيجة 4 -2 في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية للساق الواحدة المقامة على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت خلال الفترة من 18 الى 27 مايو الجاري.

وجاءت المباراة ماراثونية بين المنتخبين حيث كان المنتخب المغربي قد تقدم بهدفين، ثم عاد منتخب مصر للمباراة، وسجل هدفين لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2 -2، ويتم اللجوء للوقت الإضافي الذي نجح خلاله المنتخب المغربي في إضافة هدفين ليحسم اللقاء والتأهل لنصف النهائي.

ومن المقرر أن ينافس منتخب مصر على تحديد المراكز.

ويتكون المنتخب الوطني من 15 لاعبا وهم:

في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط:محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن.

الهجوم: حسني مبارك، عبد الله مصطفي، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشرف إسماعيل إبراهيم.

فيما تأهلت الجزائر إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 2-1 في ربع نهائي البطولة.

وفاز كابتن منتخب الجزائر أوشن عبد الرؤوف بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتأهلت غانا لنصف النهائي بفوزها على تنزانيا بنتيجة 4-1 وفاز بجائزة أفضل لاعب غانا حمزة محمد.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة على النحو التالي: جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.