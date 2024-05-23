فرنسا تجدد تأكيدها: الاعتراف بفلسطين ليس محظورًا

جدد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، اليوم الخميس، مجددًا أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يُعتبر محظورًا بالنسبة لفرنسا.

وأشار إلى أن باريس تعتبر أن هذا القرار يجب أن يكون مفيدًا ويساهم في إحراز تقدم حاسم على الصعيد السياسي.

وخلال مؤتمر صحفي، أجاب لوموان على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط مؤكدًا أن الرئيس الفرنسي عبر عن هذا الموقف منذ أسابيع قليلة، وأعاد التأكيد عليه بناءً على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي السابق. وأوضح أن الاعتراف بدولة فلسطين يعتبر عملًا رمزيًا قويًا، لكنه يجب أن يكون جزءًا من إطار شامل لعملية سياسية تهدف إلى حل دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بأمان وسلام.

وأكد أن هذا القرار ليس مجرد مسألة رمزية، بل هو أداة دبلوماسية تسعى لتحقيق تقدم حقيقي في السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال المسؤول الفرنسي اليوم إن فرنسا تنخرط في الوقت الحالي في البحث عن حل سياسي للأزمة الفلسطينية، ومن هذا المنطلق، أوضح أن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين ليست محظورة بالنسبة لفرنسا، بل يجب أن تكون جزءًا من إطار عملية سياسية مفيدة.

وفي سياق تعليقه على إعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج أمس، بشأن قرارها المنسق للاعتراف بدولة فلسطين، أكد المسؤول الفرنسي أن باريس تعتبر أن الظروف الحالية لا تسمح بتحقيق تأثير فعال لهذا القرار على عملية السلام المتعلقة بإقامة دولتين.

وأوضح أن هذا القرار يجب أن يكون مفيدًا، بمعنى أنه يسمح بتحقيق تقدم حاسم على الصعيد السياسي، ويجب أن يأتي في الوقت المناسب لإحداث تأثير إيجابي في السياق الدولي.