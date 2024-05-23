رئيس “البحوث الزراعية” يترأس اجتماع مديري المعاهد والمعامل البحثية



ترأس الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية اجتماع مديري المعاهد والمعامل البحثية المختلفة، تناول الاجتماع افتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة و توضيح دور مركز البحوث الزراعية في تطوير القطاع الزراعي واستنباط أصناف وهجن جديدة من المحاصيل الزراعية المختلفة قادرة علي مجابهة التغيرات المناخية.

وأشار رئيس المركز الي أنه سيتم عقد اجتماع دوري في كافة جهات المركز للإطلاع ومتابعة المشروعات القومية مطالبات باجراء ابحاث ودراسات في كافة المجالات والتخصصات علي الأراضي الجديدة وإصدار توصيات ومقترحات من شأنها تعظيم العائد من تلك المشروعات وصدور تلك التوصيات في كافة التخصصات المعنية كما تمت الإشارة الي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمنطقة توشكي لافتتاح موسم الحصاد بها وان مركز البحوث الزراعية يعمل علي الدخول في شراكات مع القطاع الخاص كما عرض مقترح لتأسيس مجموعات متخصصة من الأقسام النباتية والحيوانية وكافة التخصصات المختلفة وتقديم مقترحات للمحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها في مشروع مستقبل مصر