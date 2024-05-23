تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، اليوم الخميس ، بعد أداء طلاب الصف الثالث الإعدادي آخر مادتي الامتحان، وهما الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. ومن المقرر أن تبدأ أعمال تصحيح الأوراق السبت المقبل، على أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 مطلع الشهر المقبل، فى 10 يونيو 2024.

تحذير من تسريب النتائج:

حذرت وكيلة وزارة التربية والتعليم في القليوبية، سماح إبراهيم، من تسريب نتائج الشهادة الإعدادية قبل موعدها الرسمي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي محاولة لذلك.

كما وجهت تعليمات لأعضاء لجان التصحيح بالتأني والدقة في تصحيح الأوراق ومراجعة كل جزئياتها لتقدير الدرجات بشكل عادل.

تشكيل لجنة لفحص ورقة امتحان متداولة:

تلقت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بلاغًا بوجود ورقة امتحان متداولة لمادة الدراسات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة لفحص الورقة المتداولة للتأكد من صحتها.

إحصائيات:

أدى 111.750 طالبًا وطالبة في القليوبية امتحانات الشهادة الإعدادية في آخر يوم.

وأدي 1.6 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024.

إجراءات تأمين الامتحانات:

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، وذلك من خلال تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، وتخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة.