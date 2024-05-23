حبس المتهم بقتل سائق بسبب موبايل في القليوبية

قررت نيابة مركز شرطة طوخ، في محافظة القليوبية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله سائق طعنًا بالسكين للخلاف على موبايل سرقه المتهم من نجل شقيقة المجني عليه، فتوجه الأخير لمعاتبة المتهم واسترداد التليفون فطعنه بسكين في صدره فسقط قتيلًا في الحال.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة والتصريح بدفن الجثة وسؤال أهلية المتوفي وإرسال الأداة المستخدمة في الواقعة للمعمل الجنائي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عمر البشير مأمور مركز طوخ، بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية بلتان بدائرة المركز ومصرع أحدهما.

انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث المركز لمكان الواقعة وتبين مصرع شاب يدعى "محمد بص " 38 سنة سائق على يد شخص إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على موبايل استولى عليه المتهم من نجل شقيقة القتيل، قام على إثرها المتهم بطعنه بسلاح أبيض طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.

تمكن النقيبان أحمد مصطفى سالم وأحمد نصر معاوني رئيس المباحث من القبض على المتهم، والتحفظ على الأداة المستخدمة في الواقعة، وبالكشف جنائيًا على المتهم تبين أنه مسجل خطر وانه يتردد بين القاهرة والقليوبية، حيث أنه يعيش في أسرة مفككة، ووالداه منفصلان ولدية قضايا متعددة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.