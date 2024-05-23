متهتكة ومفصولة الرأس.. العثور على مومياء أثرية داخل جوال بأسوان

بدأت النيابة العامة بأسوان، تحت إشراف المستشار عصام خليفة المحامي العام لنيابات أسوان، تحقيقاتها فى العثور على مومياء أثرية، بالقرب من مزلقان الطب البيطرى بنهاية شارع المطار بمدينة أسوان داخل جوال، واستدعت النيابة مسئولى الآثار لسؤالهم حول الواقعة وتحديد الحقبة الزمنية للمومياء وبيان أثريتها.

وكانت أجهزة الأمن عثرت على المومياء بالقرب من مزلقان الطب البيطرى بشارع السماد شرق مدينة أسوان، وتحرر محضر بالواقعة قيد تحت رقم 1253 لسنة 2024 إدارى قسم ثان أسوان.

مفتشي الآثار: المومياء فى حالة تهتك ومفصولة الرأس

وأكدت تحقيقات النيابة بناء على سماع أقوال مفتشى ومسئولى الآثار على أثرية المومياء، أن المومياء فى حالة تهتك، وغير مكتملة، كما تبين أن الرأس مفصوله عن الجسد، وأنها ملفوفة بلفائف كتانية، كما يرجح أنها من العصر المتأخر أحد عصور الدولة المصرية القديمة، كما يعد هذا الأثر من السلالات البشرية، التابعة للحضارة المصرية القديمة، فضلا عن أن الأثر خاضع لقانون حماية الآثار رقم 49 لسنة 2016 والقرار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته

وقررت النيابة تسليم الأثر “المومياء” للمخزن المتحفى التابع لمنطقة آثار أسوان والنوبة، كما استعجلت تحقيقات المباحث حول الواقعة.