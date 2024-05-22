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الأربعاء 22 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقتل ربة منزل على يد شقيقها في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت ربة منزل مصرعها على يد شقيقها، حيث طعنها عدة طعنات أودت بحياتها بعد ان أخبره زوجها بسوء سلوكها، فعقد العزم على الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله فطعنها بسكين أودى بحياتها.

جرى القبض على المتهم وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاه وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع ربة منزل بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع ربة منزل متزوجة ولديها أطفال على يد شقيقها والذى علم من زوجها بسوء سلوكها.

فقرر الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله، بطعنها ثلاث طعنات أودت بحياتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق. 

الأجهزة الأمنية بالقليوبية حبس المتهم 4 أيام شرطة الخانكة لقيت ربة منزل مصرعها مقتل ربة منزل علي يد شقيقها