"باع لي موبايل بايظ".. ننشر أقوال المتهم بطعن موظف بحلوان

أدلى المتهم بطعن موظف أثناء سرقة هاتفه المحمول بمدينة حلوان، بتفاصيل ارتكابه الواقعة خلال التحقيقات.

وقال المتهم أنه يدعى عمرو.إ ٤٧ سنة محاسب، ومقيم منطقة المطرية بالقاهرة، وبمواجهته بما جاء بالفحص والتحريات بقيامه بالتعدي على المجني عليه بالضرب وإحدث إصابته.

وأقر المتهم بصحة ما جاء بالتحريات وأنه وراء ارتكاب تلك الواقعة وأضاف بأنه قام بشراء هاتف محمول من المجني عليه منذ ثلاثة أشهر وعقب استلامه للهاتف المحمول فوجئ بوجود عطل به فحاول إرجاعه للمجني عليه إلا أنه رفض ذلك.

وباستكمال الفحص والتحري حول الواقعة تبين أن المشكو فى حقه قام بالاتصال على

المجني عليه من هاتف نجل شقيقه واستدراجه لإحدى الأماكن لإجباره على استرجاع ثمن الهاتف المحمول إلا أن حدثت مشادة كلامية بين الطرفين فقام المشكو فى حقه بالتعدي على المجني عليه بالضرب، وإحداث ما به من إصابات مستخدما فى ذلك سلاح ابيض (كتر) وفر هاربا وبمواجهته بما جاء باستكمال التحريات والفحص أقر بصحته وأبدى رغبته فى الإرشاد عن مكان الهاتف المحمول محل الواقعة حيث تم العثور عليه ، التحفظ على المتهم والهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية.