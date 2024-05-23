لجنة القيادات بجامعة بنها الأهلية تستقبل المرشحين لرئاسة الجامعة ونوابها

عقدت لجنة القيادات بجامعة بنها الأهلية، اجتماعاتها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء، وحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لرئاسة الجامعة ونواب رئيس الجامعة.

جاء ذلك بمشاركة أعضاء اللجنة، الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، والدكتور صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية ورئيس جامعة المنصورة السابق عضوًا من الخارج، والدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ.

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أن الجامعة كانت حريصة على نشر إعلان المناصب والمواقع القيادية والأكاديمية على نطاق واسع ووقت كاف حتى يتسنى للراغبين التقديم وتجهيز المستندات المطلوبة لشغل المناصب المعلن عنها.

وأشار "السعيد" إلى أنه تقدم لعدد شغل منصب رئيس الجامعة 34 مرشحا لمنصب رئيس الجامعة، و48 لمنصب نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، و26 لمنصب نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، بينما تقدم 27 مرشحا لمنصب نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن لجنة القيادات بجامعة بنها الأهلية قامت بفحص أوراق المتقدمين المرشحين لمنصب رئيس الجامعة والنواب ومراجعة ممن تنطبق عليهم الشروط طبقا للمعايير المطلوبة.

وكان مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية قد أعلن عن فتح باب التقدم لشغل عدد من المناصب الأكاديمية بالجامعة وهي منصب رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، ومديرو البرامج، وذلك نظراً لانتهاء الفترة الانتقالية لتأسيس الجامعة الأهلية وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 15/01/2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 05/02/2024، وطبقاً للقواعد والشروط المعلنة.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية إحدى الجامعات الأهلية الواعدة في مجال التعليم العالي ومقرها مدينة العبور والمنشأة عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، وتسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وشراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة.