مصرع شاب غرقًا في النيل بكفر شكر

لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، أمام محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر، بمحافظة القليوبية، أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا من الأهالي يفيد غرق شاب يدعى "أحمد أ ف" 17 عامًا، مقيم بالمنشأة الصغرى بكفر شكر، وذلك أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل بالمنشأة الكبرى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة، وجرى استدعاء قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بالقليوبية للبحث عن الجثمان وسرعة انتشاله من مياه نهر النيل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.