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الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحت رعاية الرئيس السيسي.. الأقصر تستضيف البطولة الدولية للبرمجة بمشاركة 2500 طالب من 111 دولة

مسابقة البرمجيات
مسابقة البرمجيات
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تسعى محافظة الأقصر، جاهدة إلى استغلال مقوماتها التاريخية باعتبارها مهد الحضارات والعراقة، وذلك من خلال استقطاب الفعاليات الهامة لتقام على أرضها، لجذب المزيد من السائحين حول العالم.

 وكان آخر تلك الفعاليات التي استضفتها الأقصر،  البطولة الدولية للبرمجة، The International Collegiate Programming Contest (ICPC) ، وهي البطولة الأكبر للبرمجيات في العالم، في دورتيها السادسة والأربعون والسابعة والأربعون، حيث تضم هذه البطولة عددًا من طلاب وقيادات البرمجة والتكنولوجيا حول العالم يتنافسون في أكبر وأقدم ومسابقة للبرمجيات لرسم المستقبل.. بالإضافة إلي تمثيل حكومي رفيع المستوي .. ومشاركة 2500 طالب من مختلف الجامعات بـ111 دولة

وأقيمت فاعليات هذه البطولة  داخل عدد من المناطق السياحية بالأقصر، على مدار 6 أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور نخبة من قيادات التكنولوجيا والبرمجة في العالم.

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حفل الافتتاح (54)
حفل الافتتاح (54)
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حفل الافتتاح (55)
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حفل الافتتاح (56)
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حفل الافتتاح (59)
حفل الافتتاح (59)
حفل الافتتاح (60)
حفل الافتتاح (60)
حفل الافتتاح (61)
حفل الافتتاح (61)
حفل الافتتاح (62)
حفل الافتتاح (62)
حفل الافتتاح (63)
حفل الافتتاح (63)
حفل الختام (1)
حفل الختام (1)
حفل الختام (2)
حفل الختام (2)
حفل الختام (3)
حفل الختام (3)
حفل الختام (4)
حفل الختام (4)
حفل الختام (5)
حفل الختام (5)
حفل الختام (6)
حفل الختام (6)
حفل الختام (7)
حفل الختام (7)
حفل الختام (8)
حفل الختام (8)
حفل الختام (9)
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حفل الختام (10)
حفل الختام (10)
حفل الختام (11)
حفل الختام (11)
حفل الختام (12)
حفل الختام (12)
حفل الختام (13)
حفل الختام (13)
حفل الختام (14)
حفل الختام (14)
البطولة الدولية للبرمجة البطولة الأكبر للبرمجيات في العالم المناطق السياحية مسابقة أمريكية عريقة الرئيس السيسي الأقصر