تحت رعاية الرئيس السيسي.. الأقصر تستضيف البطولة الدولية للبرمجة بمشاركة 2500 طالب من 111 دولة

تسعى محافظة الأقصر، جاهدة إلى استغلال مقوماتها التاريخية باعتبارها مهد الحضارات والعراقة، وذلك من خلال استقطاب الفعاليات الهامة لتقام على أرضها، لجذب المزيد من السائحين حول العالم.

وكان آخر تلك الفعاليات التي استضفتها الأقصر، البطولة الدولية للبرمجة، The International Collegiate Programming Contest (ICPC) ، وهي البطولة الأكبر للبرمجيات في العالم، في دورتيها السادسة والأربعون والسابعة والأربعون، حيث تضم هذه البطولة عددًا من طلاب وقيادات البرمجة والتكنولوجيا حول العالم يتنافسون في أكبر وأقدم ومسابقة للبرمجيات لرسم المستقبل.. بالإضافة إلي تمثيل حكومي رفيع المستوي .. ومشاركة 2500 طالب من مختلف الجامعات بـ111 دولة

وأقيمت فاعليات هذه البطولة داخل عدد من المناطق السياحية بالأقصر، على مدار 6 أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور نخبة من قيادات التكنولوجيا والبرمجة في العالم.

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