طالب يشرع في قتل زميله بالسكين بالقليوبية

شرع طالب في الصف الثالث الإعدادي، بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، في قتل زميله بسكين.

وطعن المتهم المجني عليه في منطقة البطن عقب خروجهما من الامتحان، بسبب رفض المجني عليه تغشيشه في الامتحان فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعنه بسكين، وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى بنها الجامعي وألقي القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عمرو البشير مأمور مركز شرطة طوخ إشارة من المستشفى بوصول "ي ح" طالب بالإعدادي مصابا بجرح نافذ بالبطن وحالته سيئة إثر مشاجرة مع زميلة بالصف الثالث الإعدادي.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تلميذ زميل المجني عليه نشبت بينهما مشاجرة عقب خروجهما من امتحان الشهادة الإعدادية بسبب رفض المجني عليه تغشيشه في الامتحان وقام بطعنه بالسكين فأحدث إصابته.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.