رفع 1200 طن قمامة استجابة لشكاوى المواطنين ببنها

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الخميس، رفع 1200 طن قمامة من منطقة كفر سعد بمدينة بنها.

جاء ذلك استجابة لشكاوى المواطنين من وجود تراكمات قمامة ومحطة مناولة يتم إلقاء القمامة بها قرب التجمعات السكنية بمنطقه كفر سعد مما يؤثر على صحة المواطنين بالمنطقة.

وشن محافظ القليوبية، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من نقطة التجميع بكفر سعد بمركز ومدينة بنها، يرافقه المحاسب محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها.

ووجه المحافظ برفع جميع تراكمات القمامة الموجودة ومنع إلقاء القمامة مرة أخرى بها ونقل جميع المخلفات بأماكن التجمعات ومحطات المناولة للمدفن الصحي بالعبور وتوفير مكان بعيد عن الكتلة السكنية لنقل أماكن تجمعات القمامة بها حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الحضاري للشوارع.

وشدد المحافظ على متابعة رفع القمامة من نقاط التجميع بتلك الشوارع موجها بمواصلة العمل حتى يتم رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة، وذلك للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.