هزيمة ثقيلة لـ طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي

خسر فريق ضمك، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، برباعية مقابل هدف من مضيفه اتحاد جدة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد طارق حامد في تشكيل ضمك الأساسي أمام الاتحاد، ولعب المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

طارق حامد ضد أحمد حجازي

وغاب طارق حامد عن 3 مباريات لفريق ضمك بسبب الإصابة، وعاد أمام الفيحاء في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

افتتح فليبي جوتا التهديف في الدقيقة 39، ليتقدم اتحاد جدة بهذا الهدف في الشوط الأول، قبل أن يسجل لاعبو العميد 3 أهداف متتالية في الشوط الثاني.

ضاعف طلال حاجي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 48، ثم أحرز مروان الصحفي الهدف الثالث في الدقيقة 78، قبل أن يختتم فرحة الشمراني الرباعية في الدقيقة 87.

جاء هدف ضمك الوحيد في اللقاء عن طريق فاروق شافعي في الدقيقة 90+3، لتنتهي المباراة بفوز اتحاد جدة بنتيجة 4-1.

في المقابل، غاب النجم المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة عن اللقاء؛ بسبب الإصابة بإلتواء في المفصل الداخلي لركبته اليمنى.

بتلك النتيجة، ظل اتحاد جدة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 54 نقطة، بينما حل ضمك عاشرًا وفي رصيده 40 نقطة.