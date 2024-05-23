بوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأفريقية

في برقية تهنئته لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بمناسبة يوم إفريقيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الودية مع شركائها في القارة الأفريقية.

وأوضح بوتين أن هناك توحدًا في الرغبة بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، يقوم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي، ويخلو من أي شكل من أشكال التمييز والإملاءات والضغوط والعقوبات.

وأشار إلى أن عقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبرج عام 2023، خلق الظروف الملائمة لبناء تعاون مثمر ومتبادل المنفعة في مجموعة واسعة من المجالات.

عبر الرئيس الروسي عن ثقته في أن تنفيذ الخطط والاتفاقيات الناتجة عن هذا الاجتماع المتعدد الأطراف سيسهم في تحقيق مصالح مشتركة وضمان الاستقرار والأمن في القارة الإفريقية.