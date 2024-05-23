السلطات الإيرانية تكشف عن النتائج الأولية للتحقيق بشأن تحطم طائرة "رئيسي"

أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أن التحقيقات الأولية في حادث المروحية الذي أدى إلى وفاة الرئيس إبراهيم ئيسي، تشير إلى أن المروحية تعرضت لحريق عقب اصطدامها بمرتفعات.

وأوضحت الهيئة أن عمليات البحث عن المروحية استمرت حتى الخامسة صباحًا بسبب صعوبة التضاريس والضباب الكثيف وبرودة الطقس. وأكدت أن العملية انتهت بعد تحديد موقع سقوط المروحية باستخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية، حيث توجهت فرق الإنقاذ إلى الموقع.

لقي الرئيس الراحل ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وسبعة آخرون حتفهم عندما تحطمت المروحية في منطقة جبلية شمال شرق إيران وسط ضباب كثيف. وتم نشر مقطع فيديو يظهر رجال الإنقاذ في الموقع، حيث لم يكتشفوا أي علامات على وجود أحياء.