بمشاركة رونالدو.. النصر يفلت من الهزيمة أمام الرياض بالدوري السعودي

أفلت فريق النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الهزيمة أمام نظيره الرياض، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك رونالدو في تشكيل النصر الأساسي، ولم ينجح في ممارسة هوايته المفضلة بزيارة شباك المنافسين في مواجهة الليلة، في ليلة تعادل العالمي مع الرياض بهدفين لمثلهما.

قص أوتافيو مونتيرو شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 15، ليضع رونالدو ورفاقه في المقدمة، قبل أن يرد أندريه جراي بهدف التعادل في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زميله محمد صالح العقل الهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

واستمر تقدم الرياض طويلًا حتى جاءت الدقيقة 63، التي شهدت حالة طرد في صفوف النصر، حيث أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه الإسباني إيمريك لابورت.

جاء هدف الإنقاذ عن طريق البديل مشاري النمر في الوقت بدل من الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 90+7، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

رونالدو في مباراة النصر ضد الرياض

ويعد كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية خلال موسم واحد في الدوري السعودي للمحترفين عبر تاريخه بـ44 مساهمة.

بتلك النتيجة، وصل النصر إلى 79 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، خلف الهلال متصدر الترتيب وبطل الموسم الحالي، بينما رفع الرياض رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر.