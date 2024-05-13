تعرف على موعد عيد الأضحى وفضل يوم عرفات

بدأ المواطنين في البحث عن موعد يوم وقفة عرفات وعيد الاضحي، وتصدر البحث عن موعد وقفة عرفات صفحات الإنترنت، ويعد يوم وقفة عرفات من الأيام الهامة عند المسلمين، حيث يحرصون علي صيامه و الدعاء والقيام بصالح الأعمال.

موعد وقفة عرفات

ومن المقرر أن يتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس الموافق 29 ذو القعدة الموافق 13 يونيو 2024، ووفقا للحسابات الفلكية هذا العام، حيث سيحدث الإقتران المركزي يوم الأحد، في الساعة 04:37 بالتوقيت العالمي ،و من المتوقع أن يكون يوم السبت 15 يونيو 2024 بداية شهر ذي الحجة، وبالتالي يتم تحديد .

موعد عيد الأضحى فلكياً وهلال ذي القعدة

ويعد شهر ذي القعدة هو الحادي عشر في التقويم الهجري، ويعتبر واحدا من الأشهر الحرم ،ويكون غرة شهر ذو الحجة 1445هجريا فلكياً يوم الجمعة ، وتكون وقفة عرفات فلكيا" لعام 1445هـجريا يوم السبت 15 شهر يونيو المقبل ويكون عيد الأضحى المبارك لع يوم الأحد 16 شهر يونيو.



أجازة العيد:

نقدم لكم موعد إجازة العيد:

- أول أيام عيد الأضحى 2024 الأحد 16 يونيو

- ثاني أيام عيد الأضحى 2024 الاثنين 17 يونيو

- ثالث أيام عيد الأضحى 2024 الثلاثاء 18 يونيو

- رابع أيام عيد الأضحى 2024 الأربعاء 19 يونيو

ومن المقرر، أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين العام والخاص، ابتداء" من يوم السبت 15 يونيو 2024 "وقفة عرفات"، وستستمر حتى الأربعاء 19 يونيو 2024 "رابع أيام العيد"



فضائل يوم عرفة:

يعد يوم عرفة من الأيام التي لها فضائل عديدة للمسلمين ومنها:

أنه يوم عيد لأهل الموقف:

قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب رواه أهل السنن. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: " نزلت - أي آية (اليوم أكملت) - في يوم الجمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد".

أنه يوم أقسم الله به:

والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود سورة البروج ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة.. رواه الترمذي وحسنه الألباني.

وهو الوتر الذي أقسم الله به في قوله: والشفع والوتر (سورة الفجر) قال ابن عباس: الشفع يوم الأضحى، والوتر يوم عرفة. وهو قول عكرمة والضحاك.

أن صيامه يكفر سنتين:

فقد ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. رواه مسلم.

وهذا إنما يستحب لغير الحاج، أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صومه، وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.

أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم:

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة - وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا، قال: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ سورة الأعراف: رواه أحمد وصححه الألباني، فما أعظمه من يوم وما أعظمه من ميثاق.

أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف:

ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. رواه أحمد وصححه الألباني.