انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بأوقاف الفيوم

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف الفيوم، من مسجد محي الدين التابع لإدارة بندر أول اليوم الإثنين، تحت عنوان:"آداب البيع والشراء".

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، وبحضور كل من: الدكتور محمود الشيمي ،وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم محاضرا، والشيخ علاء محمود مدير شؤون الإدارات محاضرا، والشيخ طه على خضر مسؤول المساجد الحكومية بالمديرية محاضرا، والشيخ محمد منجود الشرقاوي قارئا ومبتهلا ،والشيخ أشرف شعبان إمام المسجد مقدما.

إنطلاق فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بأوقاف الفيوم

وخلال اللقاء أكد العلماء أن البيع والشراء في الإسلام قائمان على السماحة حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "رحِم الله رَجُلا سَمْحَا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقْتَضَى" (صحيح البخاري)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "دخل رجلٌ الجنةَ بسماحتِه قاضيًا ومقتضيًا" (أخرجه النسائي)، وقيل لرسول الله (صلى الله عليه وسلم" أيُّ الكسبِ أطيَبُ قال عملُ الرَّجلِ بيدِه وكلُّ بيعٍ مبرورٍ"،فما أجمل أن يعيش الناس في أمن وأمان اجتماعي ومجتمعي يأمن بعضهم بعضًا،بحيث تشيع الأمانة بيعًا وشراءً، وتكون هي الأصل في معاملات الناس.

وأضاف العلماء: من لم تكن أخلاقه في سوقه كأخلاقه في مسجده، يحل الحلال ويحرم الحرام، فما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وقد سأل نبينا (صلى الله عليه وسلم) أصحابه: أتدرون من المفلسُ؟ قالوا : يا رسولَ اللهِ المفلسُ فينا من لا درهمَ له ولا متاعَ ، قال : إنَّ المفلسَ من أمتي من يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وزكاةٍ وصيامٍ وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مالَ هذا فيأخذُ هذا من حسناتِه وهذا من حسناتِه فإن فَنِيَتْ حسناتُه قبل أن يقضيَ ما عليه أخذ من سيئاتهم فطُرِحَ عليهِ ثم طُرِحَ في النارِ".

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