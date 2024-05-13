الأردن يدين استهداف الاحتلال حافلة أممية وإصابة مواطنة أردنية في رفح

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الإثنين، الهجوم الإسرائيلي على مركبة تابعة للأمم المتحدة جنوب قطاع غزة في مدينة رفح اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل أحد الموظفين، وإصابة موظفة أردنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، على ضرورة تأمين الحماية لموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة الذين يقومون بدور إنساني كبير للفلسطينيين، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة.

وحمل الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية إسرائيل مسؤولية ذلك، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ونتيجة لاستمرار حربها المستعرة على قطاع غزة، ونتيجة لتوسيع الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في رفح.

وقال السفير القضاة، إن الوزارة تتابع مع الأمم المتحدة الوضع الطبي للمواطنة الأردنية التي تعرضت للإصابة جراء هذا الاعتداء، وتأمين خروجها من قطاع غزة.