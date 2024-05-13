عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، إجتماع مع اشرف عبد الصمد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وأعضاء اللجنة، وبحضور اللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة لمناقشة وبحث مشاكل العاملين ومطالبهم.

رئيس مياه الفيوم يجتمع باللجنة النقابية للعاملين

وخلال الاجتماع أكد العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، على أهمية الدور الذي يجب ان تلعبه اللجنة النقابية بالشركة في مناقشة مشاكل العاملين داخل الشركة ووضع الخطط والمقترحات لحل تلك المشكلات لافتاً لأهمية تحقيق التواصل المطلوب مع إدارة الشركة والعاملين بها والتي من شأنها التقريب بين وجهات النظر وتحقيق المطالب المشروعة وتجنب الخلافات.

وأوضح العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، انه لم يتوانى أو يدخر جهداً في تحقيق المطالب المشروعة لجميع العاملين بمختلف مواقع العمل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لرفع المستوى المادي وتحقيق مطالب العاملين بجميع مواقع العمل ومراعاة حقوقهم والاستماع لمطالبهم من خلال اللجنه النقابيه لتعزيز قيم الولاء والانتماء لجميع العاملين بالشركة لتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم والازدهار للشركة والعاملين على حد سواء.

وفي نهاية الإجتماع جرت الموافقة على بدء الإجراءات ودراسة تنفيذ بعض المطالب الخاصة بالعاملين وذلك من خلال العرض على المستشار القانوني للشركة ومجلس الإدارة.

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