صلاح vs واتكينز.. تشكيل ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يواجه فريق ليفربول مساء اليوم الاثنين، نظيره أستون فيلا، في مباراة حاسمة على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمباراة اليوم، حيث دفع بالثلاثي كودي جاكبو ولويس دياز ومحمد صلاح في هجوم الفريق.

ويعد هذا التشكيل هجوميا للغاية، ويشير إلى رغبة كلوب في تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث في هذه المباراة المهمة.

يعد ثلاثي هجوم ليفربول (جاكبو، دياز، صلاح) من أخطر الثلاثيات الهجومية في العالم، حيث يتمتعون بمهارات فردية عالية وقدرة كبيرة على التسجيل.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: الكسندر ارنولد - جاريل كوانساه - فيرجيل فان ديك - جو جوميز

خط الوسط: واتارو إيندو - ماك اليستير - هارفي إليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز

وسيكون على عاتق هذا الثلاثي مهمة قيادة ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

من جانبه، يبحث فريق أستون فيلا عن تحقيق مفاجأة في هذه المباراة، وذلك من خلال الاعتماد على هجومه بقيادة الدولي الإنجليزي أولي واتكينز.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: إزري كونسا - دييجو كارلوس - باو توريس - لوكاس ديني

خط الوسط: يوري تيليمانس - دوجلاس لويز - جون ماكجين

خط الهجوم: موسى ديابي - أولي واتكينز - ليون بايلي

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة فيما يأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.