الرئيس الأوكراني: هجماتنا المضادة لروسيا في خاركيف لا تزال متواصلة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن هجمات بلاده العسكرية المضادة في منطقة خاركيف لا تزال متواصلة في ظل مدها بالمزيد من التعزيزات العسكرية.

وأوضح زيلينسكي، في كلمة له عبر الفيديو أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، أن قوات بلاده العسكرية تمكنت من تدمير مشاة وآليات للروس في خاركيف، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه "لا نترك اتجاه دونيتسك دون الدعم والإمدادات اللازمة، وتحديدًا قطاعي كراماتورسك وبوكروفسك، حيث يتم إيلاء اهتمام مستمر لقطاع كوبيانسك".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "مهمتنا واضحة وضوح الشمس وهي إحباط محاولة روسيا توسيع نطاق الحرب. إن إنجاز هذه المهمة يعتمد حرفيًا على كل من هو موجود على الأرض ــ من تشيرنيهيف إلى فوفشانسك، ومن خاركيف إلى دونيتسك. ويجب ألا يكون هناك مكان آمن لروسيا على الأراضي الأوكرانية"، حسب تعبيره.

وعلى الجانب الأخر، أوضح زيلينسكي أنه أجرى محادثات مع رئيس وزراء السويد وأبلغه بالوضع على خط المواجهة مع الروس، وعن "المحاولات الروسية لممارسة المزيد من الضغط على أوكرانيا"، حسب البيان الروسي.

وأضاف زيلينسكي "ناقشنا تفاصيل الحزمة الدفاعية الجديدة من السويد وإمكانية توسيع تعاوننا. وعلى وجه الخصوص، تمويل إنتاج الأسلحة. حيث يشمل هذا كلًا من المشاريع في أوكرانيا والمشاريع المشتركة مع السويد التي يمكن لها أن تساعد بشكل كبير من خلال الاستثمار في جهد الإنتاج المشترك".