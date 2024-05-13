تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم يرافقه محمد عمران نائب رئيس المدينة أعمال صيانة ممشى الجزيرة الوسطى.

رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يتفقد أعمال صيانة ممشى الجزيرة الوسطى

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة للممشى، وحديقة الطفل باعتبارهما من أهم مشروعات التطوير، والتجميل التي شهدتها مدينة الشهداء، ولما لاقته تلك المشروعات من إقبال كبير من أهالي المركز والمدينة.

منوف يتابع أعمال النظافة بشوارع المدينة

فيما تابع وحيد صلاح عبدربه رئيس مركز ومدينة منوف، اعمال منظومة النظافة بالورديه المسائيه بشوارع الجيش وبورسعيد ومنطقه السلخانه القديمه وطريق البطحة البحريه بمدينة منوف ، حيث تم رفع المخلفات والتراكمات من صناديق القمامة وأماكن التجمع ونقلها للمقلب العمومي .

فيما شدد رئيس المركز والمدينة على نوابه وعلى رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول ، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع مركز ومدينة منوف.