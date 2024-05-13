موسكو: الناتو أداة بأيدي الغرب في مواجهة روسيا

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الناتو يستخدم أوكرانيا كأداة في مواجهته ضد روسيا، مؤكدةً أن مصلحة البلاد وشعبها لا تهم الحلف على الإطلاق.

وجاءت تصريحات زاخاروفا كرد على تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الذي أكد فيه أن إعادة إعمار أوكرانيا لن تكون ذات معنى إذا هُزمت.

وأوضحت زاخاروفا أن من وجهة نظر ستولتنبرغ، تُعتبر أوكرانيا أداة لتنفيذ سياسة الناتو المعادية لروسيا.

وأعربت المُتحدثة الروسية عن اعتقادها بأن مستقبل أوكرانيا يهم ستولتنبرغ فقط في سياق المواجهة مع روسيا الاتحادية، مؤكدةً أن مستقبل الشعب الأوكراني "لا يثير أي اهتمام لديه".