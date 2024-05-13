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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزيرة خارجية سلوفينيا: نشعر بقلق بالغ إزاء عنف المستوطنين في الضفة الغربية

وزيرة خارجية سلوفينيا
وزيرة خارجية سلوفينيا
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قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّ العالم يجب أن يناقش المسائلة والمحاسبة عن كل الصرخات الإنسانية في فلسطين، موضحًا: "لن يأتي هذا الأمر في المرحلة الراهنة، لكنه سيأتي عاجلا أو آجلا".

وأضافت "فايون"، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص غبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كما أننا نشعر بقلق بالغ إزاء عنف المستوطنين في الضفة الغربية وتزايد العنف والحوادث، وكذلك إعلانات الحكومة الإسرائيلية بشأن المزيد من التمويل للمستوطنات غير القانونية الإضافية".

وتابعت: "كل هذا بطبيعة الحال يثير قلقا كبيرا، وكذلك التصعيد المحتمل للصراع في المنطقة، لذلك، فإن من مسؤوليتنا المشتركة لقادة المنطقة والمجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لضمان السلام والأمن في المنطقة وكذلك حل الدولتين".
 

وزيرة خارجية سلوفينيا فلسطين الضفة الغربية